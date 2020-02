San Salvatore Telesino – Semaforo rotto, un incidente fa riaffiorare la polemica politica

Alla fine è accaduto quello che in molti, tra cui il gruppo di opposizione, aveva paventato. L’incidente dell’altra sera avvenuto al semaforo fuori servizio ormai da settimane nel quadrivio urbano Via Gioia – Via Piave / Via Villa – Via Amorosi, ha lasciato strascichi di polemiche. Alfonso e Ciro Abitabile, espressioni del gruppo civico ViviSanSalvatore, avevano più volte chiesto al primo cittadino Fabio Massimo Leucio Romano di intervenire e porre rimedio alla problematica. I due avevano scritto addirittura al Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta.

