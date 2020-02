A fine marzo l’Italia Under 21 torna a Benevento, ma il ritiro degli azzurrini sarà a Sturno

Benevento tornerà presto a tingersi d’azzurro. Come noto, infatti, il prossimo 31 marzo al ‘Ciro Vigorito’ sarà di scena l’Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato. Gli azzurrini sfideranno i pari età della Svezia, in un incontro valido per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria che si svolgerà nel 2021. I ragazzi di Nicolato verranno nel Sannio solo per la partita e per l’allenamento di rifinitura, mentre Tonali e compagni svolgeranno gli allenamenti nella vicina Irpinia. Il ritiro, infatti, non è stato fissato in città e nemmeno in provincia: la delegazione ha optato per il centro sportivo ‘Castagneto’ di Sturno come sede di preparazione al match con la Svezia.

