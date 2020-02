Rubriche – L’affresco in Provenza che parla di Benevento

Non distante da Avignone, la Tour Ferrande di Pernes les Fontaines – Vaucluse – (ProvenceAlpes-Côte d’Azur), conserva affreschi che evocano la conquista del regno di Sicilia da parte di Carlo d’Angiò. Costruita per ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, la torre non possiede alcun tipo di camino, cosa che lascia pensare sia stata ideata non per fini abitativi.Si ritiene che lo sponsor di questi affreschi sia stata persona che abbia assistito agli avvenimenti narrati e facente parte della famiglia dei Baux, egli stesso un cavaliere dell’Ordine degli Ospitalieri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia