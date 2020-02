Milleproroghe, testo per la fusione delle Camere di Commercio

“Il ministero dello Sviluppo economico ha previsto un emendamento al Decreto Milleproroghe per l’accorpamento di 14 enti camerali, tra cui quelli di Benevento ed Avellino, che si fonderebbero in una unica Camera di Commercio ‘Irpinia-Sannio’. Il testo introduce il termine del 31 marzo 2020 entro il quale i processi di accorpamento – avviati ai sensi del decreto legislativo 219 del 2016 – devono ultimarsi, con l’insediamento del nuovo consiglio camerale come momento finale. Si tratta di un provvedimento dispotico ed illiberale, totalmente antidemocratico dal momento che, in caso di mancata conclusione dell’accorpamento entro il termine imposto, prevede, peraltro, che gli organi delle camere di commercio interessate dalla riforma decadano dal 45esimo giorno successivo alla data indicata” lo dichiara la Senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo.

