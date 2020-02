Calvi, Molinaro tenta ancora la spallata ai danni del Sindaco

E’ di certo una provocazione più che un vero rilancio, ma basta a tenere le acque agitate in una fase pre-elettorale particolarmente viva. “Andiamo davanti al segretario per firmare la mozione di sfiducia”. Così l’ex sindaco Molinaro con un invito esteso ai colleghi di minoranza, ultima ‘puntata’ di un botta e risposta originato dalla scelta che ha blindato l’amministrazione Rocco fino a fine mandato. La dialettica è partita dopo che il consigliere Erminio La Frazia, all’indomani dell’ultima assemblea nella sala di piazza Roma, ha plaudito alla mozione presentata dal sindaco Rocco per cercare nuovi fondi per l’ex discarica di Fruscio.

