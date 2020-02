Campoli del Monte Taburno – Chiesa di San Nicola: un ascensore per i disabili

C’è soddisfazione nelle parole del primo cittadino Tommaso Nicola Grasso che con immenso orgoglio ha tenuto a battesimo, nei giorni scorsi, il cantiere per la messa in opera di una ascensore a servizio della Chiesa parrocchiale intitolata al patrono, San Nicola di Bari. Si abbatte, in questo modo, una significativa barriera architettonica, vale a dire un elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.

