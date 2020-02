Airola, inaugurato il deposito degli autobus dell’Air

È stato inaugurato nella giornata di ieri, ad Airola, il nuovo deposito bus Air. L’area è stata ricavata all’interno di spazio prossimo allo svincolo della Fondovalle Isclero e andrà a radunare in un unico sito i depositi che precedentemente erano allocati a Sant’Agata de’ Goti, Montesarchio e Rotondi. Lo spazio in questione fungerà da deposito, come da contratto commerciale, per sei anni rinnovabili per un periodo di pari durata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia