San Nicola Manfredi – Maxi progetto da 2,1 milioni di euro per i cinque cimiteri

A San Nicola Manfredi è partita la procedura per risolvere un problema annoso: è stato pubblicato venerdì scorso il bando di project financing per ampliare i cimiteri. Le cinque strutture presenti sul territorio – capoluogo, Santa Maria Ingrisone, Monterocchetta, Toccanisi e Pagliara – dispongono infatti di pochi ‘spazi liberi’, e negli ultimi anni l’amministrazione Errico è stata costretta ad adottare misure tampone – ordinanze per estumulazioni o realizzazione di nuovi loculi – per evitare la saturazione totale e l’inevitabile scelta delle famiglie sannicolesi di guardare anche ai Comuni vicini per le sepolture.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia