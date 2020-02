Sottopasso Pantano, raccolti quintali di rifiuti

Ieri l’associazione di quartiere di Pantano “La voce delle donne” ha organizzato la seconda giornata ecologica in contrada. Volontarie e volontari, dopo l’appuntamento alle 9 sulla piazzola all’ingresso di Pantano, si sono diretti nei pressi del sottopasso della tangenziale Ovest. Lì hanno trovato cumuli di rifiuti e tanto da fare. “Vicino al sottopasso abbiamo trovato di tutto, anche rifiuti ingombranti e ammetto che non è stato facile, ma la volontà di dare decoro alla nostra comunità ha prevalso su tutto. Ci siamo rese conto che la tangenziale per un verso è una grossa comodità per abbreviare i percorsi e tempi, ma nello stesso momento per gli abitanti della nostra contrada è solo dolore” ha spiegato la presidente Antonella Velardi.

