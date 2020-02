Incidente al Rione Libertà: 65enne investita da un’auto

E’ stata investita da un’automobile e ha riportato serie contusioni ieri mattina in via Cocchia, nel Rione Libertà, R.C. donna residente in zona di 65 anni. Si sono fermati i guidatori delle due auto, sospettate di essere coinvolte nell’incidente. Nonostante numerosi testimoni e i rilievi condotti dalla Polizia municipale intervenuta sul posto, non è stato possibile determinare quale delle due auto avesse investito la signora. L’urto è occorso a bassa velocità e a margine della carreggiata.

