Vede il ladro e si mette a urlare: furto sventato a Pacevecchia

Un grande spavento per una signora che in via Einstein si è vista parare di fronte la figura di uno o due ladri sul balcone di casa nella tarda serata. Ha urlato a squarciagola e la sua reazione ha messo in fuga i malviventi. Sono fuggiti via così come erano giunti sul balcone, tramite i tubi del gas utilizzati come perno per arrampicarsi. La donna ha allertato il 113 e sul posto sono giunti agenti della Squadra Volanti che hanno raccolto tutti gli elementi utili per avviare le indagini.

