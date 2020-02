Beccato con l’eroina dentro a un guanto: pusher 50enne ai domiciliari

Nel quadro dei servizi tesi al controllo del territorio e per prevenire qualsiasi forma di illegalità, disposti dal Comando Provinciale di Benevento, ieri mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cinquantenne di San Leucio del Sannio – Duilio Ciullo -, già noto ai militari per i suoi trascorsi specifici e relativi precendenti in materia di sostanze psicotrope.

