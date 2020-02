I battenti come Gomorra: bufera a Guardia Sanframondi

La “prima” al Teatro San Carlo di Napoli a distanza di poco più di una settimana fa discutere la politica locale. L’opposizione interviene puntando il dito verso il primo cittadino Floriano Panza: “Ha espresso euforia e si è inorgoglito per un qualcosa che invece ha di gran lunga offeso la nostra comunità locale”. Ad intervenire è l’ex sindaco Carlo Falato, oggi consigliere di minoranza del gruppo civico “Tutti per Guardia”. Rammaricato per quanto espresso nello spettacolo e deluso verso il sindaco Panza per l’esultanza avuta e la gioia riscontrata “…che ha permesso ancora una volta di accostare il buon nome della nostra Guardia Sanframondi alla Camorra”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia