Castelvetere in Val Fortore, cambiano Giunta e Vicesindaco

Cambia l’assetto della Giunta comunale di Castelvetere in Val Fortore, dopo la nota del consigliere Federico Maria Paone con la quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Vicesindaco a far data dal 31 gennaio. Dimissioni che Paone al nostro Quotidiano ha motivato precisando “di aver lasciato la carica di Vice Sindaco esclusivamente per motivi lavorativi e personali” dato che si è trasferito per lavoro fuori da Castelvetere. Paone ha rimarcato, quindi, che “non c’è nulla di politico” alla base della sua decisione, che “continua a far parte dell’attuale gruppo di Maggioranza, appoggiando in pieno l’operato del Sindaco e dell’Amministrazione municipale”.

