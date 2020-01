Airola, si pensa a una petizione per limitare la velocità in via Lavatoio

C’è l’ipotesi di una raccolta firme ad Airola per sollecitare rispetto alla adozione di soluzioni circa la problematica velocità che si riscontra in via Lavatoio. Questa è la segnalazione che viene da un gruppo di famiglie che ha reiterato alla nostra attenzione la particolare problematica che si riscontra lungo la specifica arteria. Come noto, via Lavatoio è stata oggetto di diversi sinistri anche in passato recente con conseguenze in determinati casi rivelatesi anche mortali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia