Festa del grano e Unesco, Foglianise trova alleati

Lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, adesso ci sono i documenti ufficiali che concretizzano ed evidenziano il lavoro svolto dall’amministrazione Tommaselli per candidare la ‘Festa del grano in onore di San Rocco’ come evento riconosciuto dall’Unesco. A tal proposito la giunta di Palazzo Santa Maria ha approvato il documento con il quale si conferma la sottoscrizione dell’accordo di partenariato denominato “Patto per lo sviluppo della Regione Molise-Programma integrato per lo sviluppo e la promozione del turismo – Avviso per il sostegno ad attività di promozione, marketing, auto narrazione, comunicazione della cultura regionale”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia