Sant’Agata de’ Goti, Piccoli pensa al rimpasto in Giunta

Si profilano riassetti in seno alla maggioranza consiliare di Sant’Agata de’ Goti facente capo al sindaco Giovannina Piccoli. Come già anticipato nella edizione di ieri da Il Sannio Quotidiano, in primo luogo, l’ex primo cittadino Carmine Valentino si è dimesso dal ruolo di capogruppo consiliare. Il segretario provinciale del Partito Democratico avrebbe formalizzato l’atto nei giorni scorsi dando sostanza a una voce che, in verità, già circolava da giorni nell’ambiente cittadino.

