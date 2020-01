Crisi al Comune: venerdì ultima Giunta, domenica sera le dimissioni del Sindaco

Anche nel giorno solenne della visita del presidente Mattarella, Mastella ha tenuto il punto sulla crisi politica a Palazzo Mosti. Il Sindaco ha ribadito, del resto, quello che ha annunciato nell’edizione di domenica de Il Sannio Quotidiano: dimissioni domenica sera, poi spazio nei venti giorni che la legge assegna al Sindaco per – eventualmente – tornare indietro per un patto di fine mandato. L’inedito delle dimissioni domenicali (“saranno tre giorni prima del mio compleanno”, ha ironizzato il Sindaco) è motivato dal fatto che, qualora fallisse la ricucitura in maggioranza, le dimissioni devono diventare definitive il 23 febbraio, così che il 24 il Viminale potrà inserire, seppure in zona Cesarini, Palazzo Mosti tra i Comuni che andranno al voto in primavera.

