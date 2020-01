Mastella: “Mi dimetto, ma c’è lo spazio per un patto di responsabilità”

“Non c’è nessun dubbio sul fatto che io mi dimetta. Tuttavia non sono un irresponsabile e non escludo certo che nei venti giorni che trascorreranno tra la consegna della lettera e l’operatività delle dimissioni possa esserci spazio per un patto di ‘responsabilità istituzionale’ che eviti alla città il trauma della caduta dell’amministrazione e dell’interruzione anticipata della consiliatura”. Clemente Mastella, a Il Sannio Quotidiano, chiarisce, ad una settimana dal clamoroso annuncio sull’intento di dimettersi, il quadro politico della crisi aperta a Palazzo Mosti. Il giorno delle dimissioni dovrebbe essere lunedì 3 febbraio. La partita però poi non sarebbe chiusa, in quanto Mastella apre uno spiraglio per evitare che il sipario cali con un anno di anticipo sulla scadenza naturale.

