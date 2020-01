Maestra d’asilo colpita da meningite, scatta la profilassi

E’ ricoverata in gravi condizioni una maestra, che lavora in una scuola dell’infanzia del capoluogo (l’asilo Battistine in piazza Ponzio Telesino), in quanto risultata affetta da meningite: la donna – una trentenne – è stata trasportata e poi ricoverata presso il Cotugno di Napoli, centro sanitario ospedaliero specializzato per la cura di patologie infettive e riferimento nel Mezzogiorno intero per questo tipo di infezioni. Le sue condizioni sono molto serie: è stata ospedalizzata e ricoverata nel nosocomio dove resta sotto osservazione in quanto in condizioni gravi, sottoposta alle cure del caso.

