Pago Veiano, torna l’iniziativa del banco alimentare

Il Comune di Pago Veiano aderisce anche per il 2020 al progetto ‘Banco Alimentare’, finalizzato a fornire a famiglie residenti in condizioni di disagio economico un sostegno mensile, attraverso l’erogazione di prodotti di prima necessità. “Lo stato di bisogno si configura quando ricorrono particolari condizioni di ogni singola famiglia – ha spiegato il sindaco Mauro De Ieso – come nel caso di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti il nucleo familiare”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia