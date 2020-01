Passa col rosso, travolge un’auto e scappa: fermato da un carabiniere fuori servizio

Scene da film quelle che si sono consumate, nella giornata di ieri, lungo la strada Statale Appia e, in particolare, nel tratto di essa ricadente nel territorio comunale di Forchia. Come da ricostruzioni, infatti, parrebbe che una Mercedes che viaggiava in direzione Caserta sia passata con il rosso finendo per travolgere la Renault Clio – di proprietà della farmacista di Forchia – che stava impegnando la Nazionale immettendosi, legittimamente con il verde a proprio favore, provenendo da una stradina laterale. La Mercedes in questione, quindi, che pare stesse avanzando a velocità sostenuta, ha finito per impattare anche una Lancia Ypsilon. Quindi avrebbe fatto inversione di marcia rimettendosi in direzione Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia