Stefan Schwoch benedice il colpo Moncini: “Acquisto incredibile, Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario”

“Se uno è abituato a far gol in un campionato, allora quei gol prima o poi li farà in tutte le categorie”. Parola di Stefan Schwoch, il miglior marcatore della storia in Serie B. L’ex attaccante, oggi opinionista per Dazn, sceglie queste parole per descrivere il futuro di Gabriele Moncini. E se lo dice lui sì, allora c’è da credergli. Lo ha visto da vicino, ne ha scrutato i particolari e ne ha tracciato l’identikit sulle nostre pagine: “Mi piace moltissimo ed è uno dei migliori che il Benevento potesse acquistare. È un attaccante che gira sul filo del fuorigioco e che in area riesce sempre a trovare lo spazio per finalizzare l’azione dei compagni. Si trova spesso e volentieri al posto giusto e nel momento giusto, un po’ come Inzaghi che in questo era un maestro”. Già, proprio Super Pippo, quel nove che oggi Moncini ha ritrovato come allenatore: “Lui riusciva a capire dieci minuti prima dove sarebbe finita la palla per poi buttarla dentro ed oggi, per gli attaccanti, avere un tecnico del genere è un vantaggio incredibile. La A non l’ha ancora vissuta a pieno, ma tra i cadetti è di estremo valore”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia