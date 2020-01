Stasera lo show di sir Antonio Pappano al Massimo

La grande musica arriva a Benevento. Oggi, domenica 12 gennaio Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra Filarmonica di Benevento presso il Teatro Massimo. Appuntamento alle 19 in via Perasso per un evento voluto e sostenuto dalla Regione Campania, curato dalla Scabec, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Benevento insieme l’Arcidiocesi. Dato il grande successo ottenuto dall’evento già sold out da una settimana, l’organizzazione ha aperto al pubblico la prova generale delle 11 presso lo stesso teatro ad un prezzo ribassato di 10 euro, per dare la possibilità a quante più persone possibili di assistere al concerto.

