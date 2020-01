McDonald’s, caos traffico: in arrivo il divieto di svolta

Se l’influenza raggiunge in questi giorni il suo picco, a Benevento la febbre, assai più prosaica, sembra essere quella da fast food. L’alta affluenza nel punto McDonald’s e McDrive aperto a via Nenni ha mandato in tilt il traffico nel quadrante tra le vie Mascellaro, Nenni, Vetrone e Sala-Vanvitelli peraltro già intasate da una concentrazione di frequentate attività commerciali (il supermercato Carrefour, il fashion store OvS e la catena per l’igiene Acqua e Sapone) e altri luoghi molto battuti come la sede provinciale di Coldiretti, uno sportello bancario e soprattutto due tra le scuole più gremite della città. La questione è finita dritta dritta dunque in commissione Mobilità, dopo che il comandante della Municipale Bosco aveva fatto filtrare l’ipotesi di introdurre una soluzione radicale come il senso unico per Mario Vetrone.

