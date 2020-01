Rione Libertà, sgominato il ‘mercato’ dello spaccio: nove arresti in città

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri in città, con il coordinamento della Procura della Repubblica, con ben nove persone arrestate e una denunciata in stato di libertà con l’operazione ‘Mercato rionale’. Tutti sarebbero coinvolti in un’articolata rete dedicata allo spaccio di cocaina, hashish, crack, eroina. L’attività veniva svolta in varie zone del Rione Libertà, compresi giardini attigui a via Santa Colomba, spazi esterni o androni di uffici pubblici di Provincia e Regione, e anche in una abitazione trasformata in una vera e propria sala per il consumo di eroina.

