L’agente di Coda: “Credo di aver chiesto la cifra giusta, non è detto che andrà via a gennaio”

Il futuro di Massimo Coda rischia di diventare una telenovela. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non è stato ancora rinnovato e basta questo per tenere in bilico la sua posizione almeno fino alla fine della sessione invernale. Sulla questione è intervenuto l’agente del bomber di Cava de’ Tirreni, Beppe Galli: «Ho letto da più parti che Coda andrà via da Benevento, ma io per adesso non ho parlato con nessuno». Galli però ammette che qualcosa potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni: «Da quando è arrivato Moncini, qualche chiamata per Massimo sta iniziando ad arrivare e di questo ho avvisato anche il direttore sportivo Foggia».

