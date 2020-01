Zaniolo si racconta: “La mia rincorsa è iniziata da Benevento”

Ci ha messo poco per imporsi a grandi livelli e per conquistare le platee nazionali e internazionali, ma Nicolò Zaniolo non dimentica i suoi inizi. Ora è un punto fermo della Roma di Fonseca, ma la sua avventura da professionista è iniziata dal ‘Ciro Vigorito’ di Benevento. Era l’11 marzo 2017: nell’impianto di via Santa Colomba si giocava il match tra il Benevento di Baroni e la Virtus Entella di Breda. Risoltato inchiodato sullo 0-0 e, in pieno recupero, il tecnico dei liguri decide di giocarsi una carta a sorpresa: dentro l’allora sconosciuto Zaniolo, fuori Ciccio Caputo. Da lì, è iniziata la favola del ragazzo di Massa. Una favola che il diretto interessato ha ricostruito in una lunga intervista concessa ai microfoni di Dazn.

