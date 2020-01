Contrasto all’abbandono e al maltrattamento degli animali, arrivano fondi dal Governo

Il Comune di Benevento ha aderito al progetto finanziato dal Ministero dell’Interno che riconosce un ruolo importante ai Corpi di Polizia Municipale per azioni di intervento in favore di animali domestici abbandonati o maltrattati per contrastare fenomeni specifici o intervenire laddove i medesimi si siano già verificati. Sono in arrivo fondi finalizzati a supportare i poliziotti municipali, impegnati in azioni di servizio, per il ricevimento delle segnalazioni e dei reclami da parte dei cittadini; per la denuncia e segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei reati nei confronti degli animali; per un maggior controllo del territorio per la prevenzione dell’abbandono.

