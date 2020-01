Anche a Bucciano arrivano le borracce plastic free nelle scuole

Massima attenzione in quel di Bucciano per le politiche ambientali. Nella giornata di martedi, in particolare, personale della Protezione civile di Bucciano unitamente al sindaco Domenico Matera ed ai referenti dell’azienda ‘Irpinia global service’, ditta – quest’ultima – che gestisce il servizio di igiene urbana cittadino, hanno fatto visita alla locale scuola al fine di proseguire nelle attività di sensibilizzazione rispetto alla causa ambientale. In particolare, offerte dalla menzionata azienda, sono state donate agli alunni ed al personale scolastico delle borracce in alluminio.

