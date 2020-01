Ancora l’ennesimo rogo notturno in città, ed ancora una volta danni ad una automobile parcheggiata in strada. Stavolta l’incendio si è sviluppato, per cause che restano da accertare, in via Intorcia, traversa tra rione Pacevecchia e via Avellino nei pressi dell’ospedale san Pio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia