Prosegue l’azione di recupero e riqualificazione del borgo medievale. Nei giorni scorsi, l’amministrazione Panza ha deciso di approvare l’atto di indirizzo al Servizio Tecnico Manutentivo di redigere una proposta progettuale unitaria per la messa in sicurezza e ristrutturazione del complesso immobile Palazzo del Nonno, struttura del diciottesimo secolo ubicata nel centro storico, in via Pietralata.

