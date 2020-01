L’Avellino su un centrocampista giallorosso, il baby Nembot di ritorno dal Potenza

Qualcosa si muove anche sul fronte delle uscite. Non sembra esserci molto traffico, ma qualcuno inevitabilmente finirà per cambiare aria. Il discorso è riferito soprattutto a chi finora è stato impiegato poco o nulla. Tra questi, c’è Abdallah Basit che, da quando è arrivato, non ha ancora avuto modo di debuttare in giallorosso. Il centrocampista ghanese ha mercato soprattutto in Serie C: tra i club più interessati c’è il nuovo Avellino di Izzo, Circelli e Martone, disposto a prendere l’ex Arezzo a titolo temporaneo. Se ne parlerà nei prossimi giorni, ma è un’operazione che potrebbe andare in porto. C’è pure chi è di rientro, anche se solo momentaneamente. Si tratta di Yacine Nembot, centrocampista classe 2000 che il Benevento aveva ceduto in prestito al Potenza, la scorsa estate. Dopo una prima parte di stagione in cui praticamente non ha mai visto il campo – nove i minuti collezionati -, il club lucano ha deciso di rinunciare al prestito, facendo così rientrare il camerunense nel Sannio con sei mesi d’anticipo.

