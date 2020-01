Benevento, per la difesa torna di moda una vecchia pista

La missione di Pasquale Foggia è partita. Il Benevento si affaccia al mercato di gennaio con due obiettivi nella testa: completare il reparto offensivo e coprire il vuoto lasciato dall’infortunio di Luca Antei. Il centrale romano verrà operato venerdì 17 gennaio presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink, ma sin da ora si conoscono i tempi di recupero: il 23 giallorosso non potrà tornare in campo prima della prossima stagione. Di conseguenza, il club di via Santa Colomba dovrà mettersi alla ricerca di un sostituto. Nonostante sia saldo in vetta, dunque, anche il Benevento ha esigenze da assecondare e una rosa da completare. Per quanto riguarda il difensore, Pasquale Foggia si starebbe orientando su un centrale di piede mancino.

