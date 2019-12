Nodo viabilità McDonald’s, ipotesi senso unico in via Vetrone

L’effetto indesiderato dell’esercizio commerciale McDonald’s tra via Nenni e via Vetrone è stato l’enorme afflusso traffico veicolare dal giorno dell’apertura con indubbio fastidio per i residenti e chi lavora in altri esercizi commerciali e uffici in zona. Da parte della Polizia Municipale costante monitoraggio sull’andamento della situazione con idee ormai chiare sui correttivi da proporre all’ufficio traffico laddove la situazione attuale dovesse permanere nel tempo: l’indirizzo è nel senso di introdurre il senso unico in via Vetrone dal centro verso via Nenni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia