La Strega settebellezze saluta il 2019 con un poker all’Ascoli e con un altro record [FOTO]

La settima di fila nell’ultima dell’anno. Il Benevento manda in archivio il 2019 con un’altra vittoria, la settima consecutiva, e accende con due giorni d’anticipo i fuochi di fine anno. I tre punti conquistati contro l’Ascoli (4-0 il finale) permettono ai giallorossi di Inzaghi non solo di aumentare ulteriormente il vantaggio sulla zona play off, che ora è di 15 lunghezze, ma anche di brindare ad altri due primati: sì, perché Maggio e compagni hanno eguagliato le sette vittorie di fila del Benevento di Simonelli (stagione 2007/08) e soprattutto hanno fissato il record di punti dopo 19 giornate. Mai nessuno aveva toccato quota 46 in Serie B: il Sassuolo di Di Francesco si era fermato a 45, la Juventus dei campioni del Mondo, invece, a 44.

