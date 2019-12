Sosta selvaggia allo stadio, rimosse dieci automobili

Mobilitazione totale per la Polizia municipale di Benevento in questo fine settimana con la sommatoria tra i tre turni operativi per la vigilanza sulla movida e due turni operativi in zona stadio per il controllo sul traffico in occasione del match casalingo del Benevento Calcio. In entrambi gli scenari operativi la Municipale ha dovuto fronteggiare l’emergenza sosta selvaggia. Sessanta multe irrogate nelle aree limitrofe al corso Garibaldi per violazioni relative in primo luogo proprio a infrazioni sul divieto sosta. Nei pressi dello stadio ieri pomeriggio ben dieci le rimozioni di auto parcheggiate in zone interdette alla sosta.

