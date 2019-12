Inzaghi: “Mi godo questo Benevento da record, aver fatto meglio della Juve è straordinario”

Con due giorni d’anticipo, il Benevento accende i fuochi di fine anno. I giallorossi battono l’Ascoli nell’ultima gara del 2019 e alla fine possono stappare lo spumante. Anzi, una magnum di champagne d’annata visto che, con il successo raccolto ieri sera, la Strega ha fissato il nuovo record di punti in Serie B dopo 19 giornate di campionato. Quarantasei, uno in più del Sassuolo di Di Francesco, due rispetto alla Juventus dei campioni del Mondo. Alla fine del match con i marchigiani, Inzaghi sottolinea proprio questo nuovo traguardo: “Non bisogna smettere di fare i complimenti a questi ragazzi – è l’invito del tecnico giallorosso – Sono molto contento soprattutto per loro e per il gruppo fantastico che sono. Fare meglio della Juventus di Deschamps che aveva in organico giocatori come Trezeguet, Del Piero, Nedved e Buffon è qualcosa di straordinario, così come il fatto di aver eguagliato il Bologna che aveva incassato solo nove reti al termine del girone d’andata. Ho poche parole sinceramente, posso solo riferire ciò che ho detto ai ragazzi: questo deve essere solo l’inizio”.

