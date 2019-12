Inzaghi esalta lo spirito dei suoi: “Non ci accontentiamo mai”

Il concetto di ribellione alla sconfitta la Strega ormai sembra averlo assimilato piuttosto bene. La dimostrazione arriva dalla reazione rabbiosa all’iniziale svantaggio nel match del ‘Bentegodi’: nella situazione di classifica in cui si trova il Benevento, poche altre formazioni avrebbero reagito nel modo in cui l’ha fatto la truppa giallorossa, andando a ribaltare il risultato in meno di un quarto d’ora, ribadendo ancora una volta la legge del più forte. Il segno evidente del fatto che la mentalità di Inzaghi ha fatto presa sui calciatori, di quanto gli stessi giallorossi si identificano nel proprio allenatore. A fine partita, Inzaghi ha voluto sottolineare proprio questo aspetto: “La mia squadra non si accontenta e mai lo farà” ha dichiarato l’allenatore giallorosso al termine della sfida del ‘Bentegodi’.

