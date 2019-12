Record, fiducia ed emozioni: il Benevento riceve il Frosinone per una sfida da brividi

Altro scontro ad alta quota, altra giornata per mettere in scena tutto il proprio strapotere e per farsi ancor più spazio tra la vetta e le inseguitrici. Al “Vigorito” arriva il Frosinone nell’ultimo impegno prima di Natale, reduce da un momento più che positivo in campionato e desideroso di certificare la maturità dimostrata nelle ultime gare di Serie B. Match delicatissimo con in palio fiducia e certezze in vista del girone di ritorno: undici punti di distacco tra le due formazioni e la voglia di giocarsi tutte le carte a propria disposizione in una settimana delicata per impegni ravvicinati e per equilibri di classifica.

