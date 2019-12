Statale Telesina, l’Anas dice sì al raddoppio: disponibili 460 milioni per 23 chilometri

Giornata storica per l’opera infrastrutturale più attesa in provincia di Benevento. Poco prima delle 13 il Consiglio d’amministrazione dell’Anas ha approvato il bando di gara per il raddoppio a quattro corsie del I lotto della Statale 372: Benevento-San Salvatore Telesino. L’Anas dunque ha formalizzato il via libera “al progetto definitivo – specificano dall’Ente nazionale per le strade – dell’adeguamento a quattro corsie della strada statale 372 ‘Telesina’, del valore di 460 milioni di euro”. Il I lotto ha uno sviluppo di 23 km, dallo svincolo di S. Salvatore Telesino al km 37,000 allo svincolo di Benevento al km 60,000. Prevista la realizzazione di dieci viadotti per una lunghezza complessiva di quasi 3 km, una galleria artificiale e otto svincoli.

