Il Benevento si regala un Natale coi fiocchi: anche il Frosinone si inchina alla Strega [FOTO]

Le parole lasciano spazio agli applausi perché questo Benevento non sbaglia un colpo. La Strega batte anche il Frosinone e si siede sempre più comodamente sul trono di regina del campionato. Una corsa che non conosce ostacoli, un’onda che travolge tutto, anche le inseguitrici più accreditate. Il quinto successo consecutivo – cosa mai accaduta prima in Serie B per i giallorossi – arriva grazie a un rigore trasformato da Nicolas Viola che permette agli uomini di Inzaghi di aumentare a quattordici i punti di vantaggio sulla zona play off. Pesante la vittoria, perché arrivata contro un avversario in un ottimo stato di forma che aveva vinto quattro delle ultime cinque partite. Ma il Benevento dimostra di non voler arrestare il suo volo, infila il pokerissimo e soprattutto continua a non incassare gol.

