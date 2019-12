Presto sarà disponibile a San Bartolomeo in Galdo la connettività a banda ultra-larga in fibra ottica. Lo annuncia con soddisfazione l’Amministrazione comunale. “Ci siamo – afferma l’Amministrazione retta dal sindaco Carmine Agostinelli – È tutto pronto! Il Futuro parte dal Fortore, da San Bartolomeo in Galdo, primo comune sannita con fibra ultra veloce: 1.000 mega in download e 300 in upload”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia