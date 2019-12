San Giorgio del Sannio – Personale, arrivano rinforzi dalla Corte dei Conti

L’emorragia di personale al Comune di San Giorgio del Sannio, accelerato notevolmente da Quota 100, sta costringendo l’amministrazione Pepe a ricorre a rimedi rapidi per sopperire a vuoti in grado di incidere sull’andatura della macchina amministrativa Gli ingressi di maggiore rilievo per l’importanza dei ruoli sono stati quelli di Raffaele Pianura alla guida del settore tecnico e di Antonio Mogavero quale responsabile dell’area finanze; ma i pensionamenti stanno togliendo ossigeno anche ad altri comparti, come nel caso della Polizia municipale.

