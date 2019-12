Rubriche – La storia del palazzo della Prefettura di Benevento

La storia del Palazzo della Prefettura di Benevento si rivela alquanto travagliata. L’edificio fu dapprima concepito come Palazzo Provinciale, ma in un secondo momento fu progettato come Palazzo della Prefettura. Una volta ultimato, fu utilizzato proprio come sede della Provincia e solo nel 1928 vi fu lo scambio tra Prefettura e Provincia: la prima passò nell’attuale sede e la seconda si trasferì alla Rocca dei Rettori, fino ad allora destinata a Palazzo del Governo.

