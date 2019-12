Consorzio agrario, inizia l’era Bianco

Sul futuro del Consorzio agrario provinciale il futuro è Bianco. Non nel senso cromatico, ma sarà il nuovo commissario, appunto Fernando Bianco da Nardò, nominato dal Ministero dello Sviluppo economico a determinare il futuro di uno dei principali poli dell’agricoltura sannita. Nonostante navighi in brutte acque e sia in liquidazione coatta, il tema resta caldissimo. Domani è previsto l’arrivo in città del nuovo vertice amministrativo del consorzio agrario. L’agenda prefestiva è già molto fitta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia