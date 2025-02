Intervento in forze di carabinieri e municipale nella notte tra sabato e domenica per un evento non autorizzato, con musica e molti partecipanti in possesso di droga per uso personale nella zona sud ovest alla periferia della città, non lontano dal rione Pacevecchia.

Sono stati identificati novanta partecipanti, diversi dei quali in possesso di stupefacenti per uso personale, e per i quali scatterà la segnalazione di consumatori.

