Vertice a palazzo Mosti sullo stato di attuazione degli interventi Pnrr. Per tutte le opere, il Sindaco ha chiesto rassicurazioni sul rispetto dei termini (maggio/giugno 2026) e per tutte sono arrivate le rassicurazioni richieste.

Fra le novità, la promessa da parte dei tecnici progettisti dell’abbattimento e ricostruzione della Federico Torre che nel corso della settimana prossima consegneranno la variante, che ha consentito, intervenendo sui materiali da utilizzare, i circa quattro mesi persi la scorsa estate, prima per non avviare il cantiere ad anno scolastico in corso e, poi, per il blocco dei lavori imposto dal presidente della Regione De Luca nelle ore di caldo torrido di agosto. Via Marmorale, hanno garantito i tecnici, non sarà interessata da interventi, spetterà, poi, al Comune decidere se lasciarla carrabile o renderla pedonale, ma la prima ipotesi è prevalente. La demolizione dell’edificio dovrebbe essere eseguirà entro una decina di giorni.

