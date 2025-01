Il Ministero della Salute valuterà la sussistenza di presupposti per iniziative ispettive al fine di valutare la situazione esistente presso l’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti.

Tanto con particolare riguardo all’attività fondamentale del Pronto Soccorso. Così il Ministro della Salute, parola più parola meno, nel rispondere, a tempo zero, alla interrogazione che era stata proposta, stesso nel pomeriggio di ieri presso la Camera dei Deputati, dal parlamentare e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi. Schillaci, in buona sostanza, prenderà in considerazione l’ipotesi di fare invio di ispettori ministeriali presso la struttura ospedaliera saticulana. Struttura che appena sabato scorso era stata visitata dallo stesso Zinzi.

