Un punto che non appaga, sia la voglia del Benevento di rialzare la testa che quella della società di vedere una reazione immediata dopo i recenti inciampi. Così non è stato, perché la formazione giallorossa non è stata in grado di andare oltre il pari con il Foggia: è finita 2-2 allo ‘Zaccheria’, risultato che alla fine ha fatto felice la concorrenza, con il Monopoli che si è preso il primato solitario, il Cerignola che ha agganciato la Strega e l’Avellino che si è portato a due punti. Quadro che certamente non contribuisce a rendere più salda la posizione di Auteri che si giocherà tanto nello scontro diretto col Monopoli.

